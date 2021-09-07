Цены на бензин снова пошли вверх – что происходит на рынке топлива

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Пришел сентябрь – и цены на нефтепродукты снова пошли вверх, как, кстати, и доллар. Но дело не в долларе, хотя импортеры топлива покупают горючее за валюту. Главная причина – новые рекомендованные (по сути директивные) предельные цены на нефтепродукты, которые Минэкономики обнародовало 3 сентября – оказались они заметно выше предыдущих цен. Трейдеры отреагировали мгновенно, переписав ценники в большую сторону.

Не изменились за неделю только средние цены на автогаз.

О том, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Новые "прайсы" от Минэкономики, которые будут действовать до 13 сентября, оказались выше предыдущих. Теперь максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,53 грн/л (+41 коп./л), на "обычный" дизель – 28,69 грн/л (+0,58 грн/л).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется. Десять дней назад предельные цены на бензины были снижены на 1,14 грн/л, на ДТ – на 53 коп./л.

Как разъяснили эксперты, цены по максимуму повысились у крупных брендов премиум-сегмента (WOG, OKKO, SOCAR), а ряд операторов среднего и нижнего ценового сегмента, где прайсы пониже, и цены подняли не так значительно.

По регионам цены на горючее менялись разнонаправленно, прежде всего на бензин А-92. В 16 областях он подорожал, в пяти областях – подешевел на 1-10 коп./л, в трех – цены не изменились. А-95 и ДТ подорожали во всех областях кроме Сумщины, на 5-25 коп./л.

В Киеве А-92 также подешевел в среднем на 22 коп./л, А-95 подешевел на 16 коп./л, цены на ДТ в столице прежние.

Больше всего подорожало топливо в Луганской области, где оно и так самое дорогое: бензин А-92 – на 10 коп./л, А-95 – на 37 грн/л., ДТ – на 41 коп./л. А вот в Сумской области, где топливо самое дешевое, цены еще больше упали: на бензины на – 5 и 3 коп./л, ДТ – на 8 коп./л.



Средняя стоимость автогаза сохранилась, цены стоят вторую неделю. По отдельным регионам цены колебались в пределах статистической погрешности: на 1-3 коп./л вверх или вниз. По Киеву газ подешевел в среднем на 16 коп./л.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 29,94 грн/л, газ – 17,83 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,43 и 31,45 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,14 грн/л, А-95 – 29,13 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской области: 27,50 грн/л и 17,25 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензину А-92, уменьшился по А-95 и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 6,4% (1,80 грн/л), было 5,9%, по А-95 – 8% (2,32 грн/л), было 8,4%, по дизелю – 7% (1,93 грн/л), было 7,2%, по автогазу – 3,4% (0,58 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,88 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,83 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,10 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,48 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Главной причиной роста цен на бензин и ДТ Геннадий Рябцев назвал публикацию новых рекомендованных цен.

"В который раз убеждаемся, что рекомендации Минэкономики по повышению цен на нефтепродукты выполняются трейдерами быстро и с удовольствием, – иронизирует Геннадий Рябцев. – А вот рекомендации по снижению выполняются намного хуже, как было неделю назад. Сегодня объективных факторов для роста розничных цен нет. Топлива достаточно, оно было закуплено по ценам значительно ниже, если их пересчитать в розницу. По сути, Минэкономики формирует не объективные, а ожидаемые цены из-за того, что котировки изменились за предыдущую декаду. То, что мы имеем с ценами, является прямым следствием несовершенства используемых методик. Это подорожание, которого быть не должно".

Сергей Куюн уточнил, что на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизтопливо – на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. То есть, ровно настолько, насколько их рекомендовало повысить Минэкономики. SOCAR повысил стоимость бензинов на 41-50 коп./л, в сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 5-11 коп./л, а ДТ – на 7 коп./л.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 5-60 коп./л.

Он также отметил, что продолжают расти цены в мелком опте, что формирует потенциал для дальнейшего подорожания в рознице.

"По итогам недели цены на мелкооптовые партии на дизтопливо в среднем выросли на 53 коп./л (+2,3%), на бензины – на 23-46 коп./л, или на 1,3%, – анализирует Сергей Куюн. – Внутренние оптовые цены украинского рынка продолжает толкать вверх рост европейских котировок. Вторую неделю подряд на еврорынках наблюдается рост котировок на основные виды нефтепродуктов. За прошедшую неделю он составил в среднем 26 долл./т (+4,8%) и 72 долл./т (+13%) – суммарно за две последние недели".

Эксперт разъяснил, что топливо растет в цене из-за нефти. Нефть марки Brent на минувшей неделе подорожала с 70 до 74 долл./барр. (+5,7%), или на 8 долл./барр. (+12%) за две недели.

Артем Куюн подчеркнул, что в опте автогаз ползуче дорожает: за неделю цены выросли в пределах 200 грн/т (менее 1%), но розница не отреагировала.

"Даже премиум-бренды не хотят переступать психологический рубеж 18 грн/л, держат цену 17,98-17,99 грн, – отметил Артем Куюн. – Известно, что потребитель реагирует на цену в гривнях, а потом уже в копейках, поэтому 17,99 грн – это "17 с копейками", а 18,01 – это уже "дороже 18", хотя разницы в цене почти нет".

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев и Сергей Куюн прогнозируют, что до конца недели цены на бензин и дизтопливо изменятся мало.

"Возможна корректировка в тех сетях, которые по каким-то причинам их не подняли после выходных. Но таких немного, в основном в глубинке", – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн уточнил, что трейдеры эконом-сегмента могут повысить цены вслед за премиум-брендами в пределах 50 коп./л.

По словам Артема Куюна, еще неделю цены на газ сохранят стабильность. Но ожидать их снижения пока не стоит – высокий сезон потребления автогаза продолжается.

Но не топливом единым. Какие еще новости интересуют украинцев, смотрите в сюжете.