Цены на бензин подскочили: сколько стоит А-95 и в чем причина подорожания

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В первую преимущественно праздничную неделю мая в Украине заметно выросли цены на бензин: А-92 подорожал в среднем на 14 коп./л, а А-95 – и вовсе на 21 коп./л. Самый большой рост был в восточных областях: в Донецкой – на 41 коп./л, в Луганской – на 38 коп./л. Главная причина в том, что 30 апреля истек срок меморандума между Кабмином и нефтетрейдерами о предельных ценах на бензин А-95 не выше 30 грн/л. Повлияли на рынок и глобальные тренды, говорится в статье "Сегодня".

Розничные сети АЗС с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизтопливо в пределах 0,2-1 грн/л:

На WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л.

В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,49 грн/л соответственно.

Топливо в сети Motto подорожало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, ДТ – до 26,21 грн/л.

"БРСМ" повысила стоимость только бензинов – на 23 коп./л.

В сети "Параллель" цена бензинов выросла на 30–50 коп./л.

На заправках BVS, Marshal и "Укргаздобычи" цены на топливо повысились на 5–50 коп./л.

"Договоренности продлены не были, и розничные цены снова пошли вверх. Пока рост небольшой, но потенциал повышения цен не исчерпан. Он составляет до одной гривни на литре", – объяснил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Кроме того, на стоимость топлива повлиял рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, уточнил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"С начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%. Мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за этот период подорожали на 9%, до 23,82 грн/л, бензинов – на 6%, до 26,36 и 27,26 грн/л за А-92 и А-95 соответственно", – сказал Куюн.

Напомним, ранее мы также рассказывали об актуальных схемах нарушений на рынке топлива, которые вредят людям и автомобилям.

О том, что будет с ценами на топливо в мае, смотрите в сюжете "Сегодня":

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