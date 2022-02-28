Центробанк РФ блокируют со всех сторон – еще одна страна вводит санкции

Еще одна страна присоединилась к санкциям против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Япония приняла решение ввести санкции против российского Центробанка. Ранее такое решение приняли Евросоюз, США и Великобритания.

Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, пишут СМИ.

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Также были введены санкции лично против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Цель таких мер – максимальное замораживание международных валютных резервов России, чтобы не дать Центробанку РФ возможности осуществить валютные операции в поддержку рубля, который 28 февраля обрушился до уровня 1988 года.

Также Япония выделит Украине 100 млн долл. для помощи в борьбе с агрессором. Об этом сообщил президент Зеленский, напомнив, что это уже второй транш финансовой помощи от Токио.

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Ранее Япония заявила, что поддержит отключение России от SWIFT и введение самых жестоких экономических санкций за нападение Путина на Украину.

Санкции против Центробанка РФ

Ранее о введении санкций против Центробанка РФ заявили в Великобритании и других странах "Большой семерки".

Правительство Великобритании заявило, что обещает незамедлительно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, а также Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.

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Это не позволит Центробанку поддерживать своими средствами падающий рубль, поскольку более 600 млрд долл. резервов станут недоступны РФ.

"Сегодня" писали, что в России началась настоящая паника и очереди к банкоматам выстраиваются с 5 утра, а также рассказывали, что украинские хакеры "положили" сайт Сбербанка.