Ценовой "бум" на рынке: как изменилась стоимость продуктов за пять лет

Цены на продукты растут с каждым годом / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 2017 года цены на молоко, гречку и хлеб существенно выросли. Если раньше литр молока можно было приобрести ориентировочно за 18 грн, то сейчас и 30 грн не хватит.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Для сравнения цен мы рассмотрели период марта 2017 и февраля 2022 года. Напомним, тогда минимальная зарплата составляла 3200 грн, на данный момент этот показатель составляет 6500 грн.

Динамика цен на молоко 2,6%:

18,94 грн. в 2017 году;

32,18 грн. в 2022 году.

Динамика цен на гречку:

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31,86 грн. в 2017 году;

51,01 в 2022 году.

Динамика цен на хлеб пшеничный:

10,33 грн. в 2017 году;

27,11 грн. в 2022 году.

Что будет с ценами дальше?

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, хлеб осенью 2022 года украинцы будут покупать по цене на 35% больше прошлогодней стоимости. Напомним, в 2021 году хлеб стоил 23,40 грн.

Следует обратить внимание и на то, что доллар растет, растет цена на газ и нефть, в этих условиях растет цена на любую транспортировку и работу предприятий.

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А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня" отметил, что больше будут дорожать все дешевые популярные продукты питания. Поскольку в условиях такой инфляции люди будут в основном обращать внимание на дешевые аналоги, чем на дорогие деликатесы.

Так было в 2021 году, когда больше всего подорожали дешевые масло, яйца, курятина.

Продуктовые талоны в Украине.

В Офисе президента задумались над внедрением продуктовых талонов, которые будут получать социально незащищенные слои населения.

По мнению правительства, это поможет стабилизировать экономическую ситуацию. А запустить так называемую "субсидию" на еду хотят через приложение "Дія".

Среди преимуществ системы – защита социально незащищенных слоев населения от затруднительного положения, а вот среди недостатков – дороговизна программы. Также стоит обратить внимание на то, что именно люди, нуждающиеся в продуктовых талонах, часто не имеют смартфонов и приложения "Дія".

Напомним, 12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Раньше мы писали, как цены на продукты отличаются в Польше и Украине. Мы сравнивали основные продукты питания.