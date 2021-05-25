Цена земли в Украине вырастет вдвое: Шмыгаль подсчитал, сколько этого ждать

Шмыгаль рассказал о ценах на землю / Фото: Pixabay, REUTERS

После открытия рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года стоимость участков начнет постепенно расти. В первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое, рассчитывают эксперты и правительство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 30. Земля".

"Выиграют украинские землевладельцы. Это около 7 млн украинцев, которые имеют в собственности земельные участки. Последние 20 лет землевладельцы не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в соседних странах... Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю по меньшей мере вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки и оценки экспертов", – сказал Шмыгаль.

Напомним, накануне, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2194 о передаче земли на места. Этот документ называют "земельной Конституцией", и он является одним из ключевых для полноценного завершения земельной реформы.

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Кроме того, Зеленский заявил, что за время моратория в Украине украли земли "на два Крыма", и подсчитал, что предыдущие власти создали в середине страны фактически "офшор площадью более 8 млн га".

Напомним, впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Кстати, специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.