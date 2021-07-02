Инвестиции, расширение географии и фокус на главном – какой будет СКМ через 10 лет

Компания уделит много внимания экологии, чтобы была возможность в будущем работать над утилизацией отходов уже в качестве отдельного бизнеса

Попов спрогнозировал работу СКМ через 10 лет / Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный директор СКМ Олег Попов считает, что даже через 10 лет группа должна быть прежде всего устойчивой и глобальной. Для этого СКМ будет инвестировать в украинский бизнес, но не исключает и вложений в иностранные проекты.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"Вот вы говорите, что 90% выручки СКМ обеспечивают два операционных холдинга ("Метинвест" и "ДТЭК". – Ред.). И мы хотим эти холдинги сделать достаточно устойчивыми. Для этого мы будем очень сфокусированными. И будем много инвестировать в наши украинские бизнесы. И расширять географию бизнесов в металлургии и энергетике", – говорится в сообщении.

По словам Попова, компания хочет в течении десяти лет победить проблемы в экологии, чтобы после этого могла работать над утилизацией отходов уже в качестве отдельного бизнеса.

"Мы хотим, чтобы у нас работали счастливые люди. Потому что, когда у тебя работают люди за зарплату, их трудно мотивировать. Мы хотим, чтобы у нас работали мотивированные люди. И мы будем развивать образовательные проекты для этого. И помогать развиваться городам, в которых работаем. Чтобы мы всегда шли вперед, и чтобы приносили пользу. Как себе, так и обществу", – заявил глава СКМ.

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Сейчас СКМ анализирует потенциал направлений, которыми занимается. Если аналитики поймут, что какое-то бизнес неперспективный – от него откажутся.

"Наша группа очень тщательно разбирается в потенциале. Если взять телекоммуникации, то там был когда-то потенциал, он и сейчас есть. Но, устраивает ли этот потенциал наш аппетит? Я не уверен. Поэтому, может быть, потенциально телекоммуникации будут первыми на выход. Но еще окончательного решения нет", – сказал глава СКМ.

По его словам, в компании, после 20 лет работы на рынке, пришли к выводу, что очень важно фокусироваться на главном.

"Мы, я помню, совершили очень много покупок, боясь куда-то не успеть. На эти покупки мы потратили много денег, отвлекаясь от существующих активов. В этом была наша ошибка – в расфокусировке. И сейчас мы пришли к тому чтобы фокусироваться на развитии того, что у нас есть и в чем мы реальные эксперты", – считает Попов.

В то же время он заявил, что если появятся возможности для инвестиций за пределами Украины – их рассмотрят. Поскольку компания заинтересована в том, чтобы имидж Украины в мире улучшался.

Также Попов рассказал, не исключена возможность выхода холдингов группы на IPO. Если это произойдет, то собственником части акций компании, после выхода на открытые биржи, сможет стать любой инвестор.

"Мы еще когда только создавали СКМ, сказали, что наши бизнесы должны быть готовы к IPO в течение полугода или года. Первая компания, которая у нас готова к IPO, это "Метинвест". Если мы решим, что IPO нам выгодно, и захотим продать часть компании, это будет как раз "Метинвест". "ДТЭК" тоже может, но не весь, а только DTEK Rеnеwавlеs, который занимается зеленой генерацией", - объяснил Попов.

Ранее мы сообщали, что крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен.