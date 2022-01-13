Будем еще больше платить? В Украине пересчитают тарифы на газ

В основном поставщики на одном уровне держат годовые тарифы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 мая пересмотрят тарифы на газ, поскольку именно тогда закончится срок действия зафиксированных на год тарифов.

Как рассказал BBC News Україна глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, переломный момент на европейских рынках наступит как раз в конце апреля.

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"У нас была зафиксирована цена на год, но 1 мая срок действия истекает. Поставщики должны определить новую годовую цену – до мая 2023 года… Какой будет эта цена, вопрос открытый. Зависит от того, что будет на рынке. Есть ожидания, что, начиная с конца апреля, цены будут снижаться. Форвардные цены на лето намного ниже, чем цены нынешней зимой", – заявил Витренко.

Новые майские цены на газ будут зависеть от ситуации на рынках в Европе. Поскольку Украина интегрирована в общеевропейский газовый рынок. А там есть предпосылки для подорожания газа. В то же время некоторые аналитики говорят, что к лету цены на энергоносители пойдут на спад.

В основном поставщики на одном уровне держат годовые тарифы на газ для потребителей – 8 грн за кубометр.

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Сколько сейчас платим?

В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб.

Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фіксований" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая цена будет действовать до апреля 2022 года.

В то же время в Кабмине прогнозируют на 13% подорожание газа. А до конца года цена может возрасти до 20%.

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Также, с 1 января вырастет стоимость доставки газа в среднем на 4,1%. НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн/куб. м.

Ранее мы сообщали, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа за декабрь 2021 года выросла на 62,1% в гривневом и на 67,6% в долларовом эквиваленте по сравнению с ноябрем.

Напомним, что в течение восьми суток запас газа в украинских подземных газохранилищах сократился на 628 млн куб. м, или на 4,4%. В начале января также ожидается значительное падение транзита голубого топлива из России.