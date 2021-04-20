Больше не бесплатно. "Укрпочта" обновила тарифы на доставку заказов с OLX

Фиксированная плата за отправления будет действовать временно и не распространяется на посылки тяжелее 30 килограммов

"Укрпочта" установила фиксированный тариф на доставку всех заказов с торговой онлайн-площадки OLХ. С 19 апреля по 30 июня стоимость всех отправлений будет составлять 25 гривен. С 1 марта по 18 апреля доставка была бесплатной.

Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

Так, до конца июня не будет учитываться объем посылки и вес (если он меньше 30 кг), а также пункт назначения.

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Более 90% отправлений с OLХ – это посылки весом до 5 кг. Если отправлять такую посылку просто так, ее стоимость составит 30-50 гривен.

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Согласно тарифу, доставка осуществляется в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами. Другие виды доставки в пределах Украины – от 3 дней.

Напомним, "Новая почта" повысила тарифы в 20 марта. Стоимость отправки всех мелких посылок (до 1 кг) вросла до 40-50 гривен.

Кроме того, в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление.

А о том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня