Блинкен о "Северном потоке – 2": Угроза для Украины и подрыв интересов Европы

Этим газопроводом Россия продвигает свои интересы, говорит американский дипломат

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Строительством газопровода "Северный поток – 2" Россия продвигает свои интересы в Европе, в то же время он представляет угрозу для Украины.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил BBC Radio 4.

Американский дипломат напомнил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой идеей".

"Он (газопровод. – Ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности – не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно, это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", – сказал Блинкен.

Реклама

Напомним, 4 мая в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне Блинкен заявил главе МИД Германии Хайко Маасу, что Соединенные Штаты по-прежнему решительно выступают против строительства "Северного потока – 2".

Также сообщалось, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что считает "Северный поток – 2"плохой сделкой для Европы".

Видео: Сегодня