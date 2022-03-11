Бизнес в Польше: как украинским беженцам перенести свое дело в соседнюю страну

Как перенести свой бизнес в Польшу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Украинские бизнесмены могут перенести свой бизнес в Польшу. В этом будет помогать Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH).
Об этом сообщил министр развития и технологий Петр Новак — передает информационный портал inPoland.
По его словам, агентство поддерживает предпринимателей в поиске офисных и складских помещений, а также в переносе производственных линий.
"Правительство недавно приняло специальный закон, который позволит украинцам получать номера PESEL (Общая электронная система учета населения) и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться", — заявил министр.
Он добавил, что ему министерство подало заявку на изменения, которые позволят украинцам регистрировать компании. Цель этого — облегчить украинцам начать бизнес в Польше.
Что такое PESEL?
Как информирует fpiwo.pl, PESEL – это числовой символ из одиннадцати цифр, идентифицирующий физическое лицо. Он включает:
- дату рождения;
- серийный номер;
- обозначение пола;
- контрольную цифру.
Простыми словами, PESEL – это ваш идентификационный номер в гос системе, где хранятся главные данные.
Номер PESEL выдается только один раз и действует в течение всей жизни. Не нужно его менять или получать заново. Конечно, существуют ситуации (изменение пола, исправление даты рождения, ошибка в системе), когда PESEL нужно менять, но это только исключения.
Как выехать в Польшу?
Выезд за пределы Украины, в том числе и в Польшу, запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:
- мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;
- лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;
- усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.
Заметим, что польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.
Ранее мы рассказывали, что магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% суммы покупок направляют на помощь украинцам.