Бизнес получил 42 млрд доступных кредитов: ПриватБанк и Ощадбанк – в топе по выдаче

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С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"уполномоченные банки выдали 16 434 кредита на общую сумму 42,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из них:

17,448 млрд грн выданы в качестве рефинансирования ранее полученных кредитов;

5,622 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

19,129 млрд грн – антикризисные кредиты.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (49%), торговли и производства (23%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области, сообщает Минэкономики.

За последнюю неделю банки – участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 524 договора на сумму почти 1,4 млрд грн. В частности, 927 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 384 млн грн – это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 137 млн грн.

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Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 30 банками, это: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Банк Альянс, "Райффайзен Аваль", ТАС Комбанк, банк "Восток", Кредобанк, банк "Глобус", Альфа Банк, Поликомбанк, Мегабанк, "Креди Агриколь", Кредит Уэст банк, ОТП банк, Агропросперис банк, ПроКредит банк, Аккордбанк, банк "Украинский капитал", МТБ банк, Пиреус банк, Асвио банк, АО КИБ, МетаБанк, банк "Південний", Радабанк, банк "Кредит Днепр".

В тройке лидеров – государственные ПриватБанк с 5400 договоров на 4 млрд грн, Ощадбанк – 2025 сделок на 4 млрд и коммерческий Райффайзен банк Аваль – 1800 сделок на 7,7 млрд грн.

Напомним, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Укргазбанк расширяет сферу зеленого кредитования.

Также говорилось, что в середине октября 2020 года банки выдали бизнесу 10,35 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – это 4343 займа.

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