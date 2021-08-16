Биткоин рвется к майским рекордам – как изменился курс

Биткоин вырос в цене / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене в понедельник, 16 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 2,01%. Курс впервые за три месяца приближался к отметке 48 тыс. долларов. С 20 июля Bitcoin вырос уже на 64%. Эксперты считают, что нынешняя волна роста курса биткоина еще не исчерпала себя, и криптовалюта может достичь 50 тыс. долларов.

К 10:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 370 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Рыночная капитализация криптовалюты составила почти 890 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

Цена других криптовалют

Ethereum – 3 276 долларов (+1,43%);

XRP – 1,29 доллара (-0,64%);

Cardano – 2,15 доллара (+0,93%).

Оптимистичный прогноз

Уже в ближайшие дни биткоин может превысить 50 тыс. долларов. Сопротивление рынка начнется в районе отметки в 54 тыс. долларов, считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.

"Проблем добраться до 50 тыс. долларов у биткоина особо не будет, несмотря на сопротивление в районе 48 тыс. А 54 тыс. откроет дорогу на обновление исторического максимума и, безусловно, цена будет сопротивляться", – отметил Кархалев.

Впрочем, в реалистичности такого прогноза сомневается главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. В комментарии сайту "Сегодня" он отметил, что стоимость биткоина в ближайшие дни будет колебаться в рамках 43-47,86 тыс. долларов, то есть рост замедлится.

Напомним, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

Недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%;

после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":