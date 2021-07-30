Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала криптовалюту

Кристалина Георгиева назвала цифровую альтернативу, которая, в отличие от криптовалют, сможет стать безопасным платежным средством

Кристалина Георгиева / Фото: AFP, REUTERS/Mike Theiler

Криптовалюту биткоин нельзя классифицировать как деньги. В будущем она может стать платежным средством, но пока что до этого далеко. А потому использование биткоина в качестве валюты в Сальвадоре приведет к проблемам:

затруднится сбор налогов;

возникнут сложности с формированием цен на товары и услуги.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в открытой беседе с главой центробанка Багамских островов.

В Фонде считают, что страны, в которых криптовалюты имеют статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Георгиева уверена, что самой безопасной формой оплаты станут цифровые валюты национальных банков (CBDC), пишет РБК. МВФ даже может предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость многих CBDC в будущем. Багамы стали первой страной в мире, где начали использовать такую валюту.

Что за CBDC и причем тут Украина

Цифровая валютна центрального банка, CBDC – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой. Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

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У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты – это е-гривня, ее уже тестировали в 2016-18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривни:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривна для трансграничных платежей.

Напомним, в июне 2021 года Сальвадор стал первой в мире страной, которая на государственном уровне узаконила обращение биткоина и наделила его статусом официального платежного средства, наравне с долларом США.

При этом биткоин попал под критику Всемирного банка. Организация отказалась помогать Сальвадору с внедрением биткоин-платежей, хотя правительство этой страны обращалось в организацию за поддержкой. В качестве причины отказа ВБ назвал проблемы криптовалюты с прозрачностью и экологией.

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