С треском обвалились и резко начали расти. Как цены на газ в Европе раскачали биржевые качели

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Цены на газ в Европе снова подскочили после рекордного падения в октябре. "Сегодня" разобрались, что происходит на европейских биржах и подготовили для вас инфографику.

Стоимость голубого топлива на бирже начала стремительно опускаться после рекордного скачка и 30 октября цена декабрьских фьючерсов на бирже ICE упала до уровня 800 долларов за тысячу кубометров.

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Такая тенденция держалась три дня, некоторые эксперты связывали это с заявлением Путина о закачке газа в европейские подземные газохранилища "Газпрома".

Но уже 1 и 2 ноября цены на голубое топливо резко развернулись и начали расти.

В первый день месяца цены на голубое выросли на 11% и составили почти 861 доллар за тысячу кубометров.

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А 2 ноября рост продолжился, хотя и не столь стремительно. Цена подскочила на 4% после решения "Газпрома" не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Что будет с ценами на газ в Европе зимой?

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что о газе по 50 долларов можно забыть навсегда.

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"Но не ниже 500 евро, газа по 50 долларов уже не будет. На сегодняшний день – это адекватная цена"

А вот зимой цена будет еще выше и составит 750-800 евро за тысячу кубометров.

Среди причин эксперт выделяет:

биржевую спекуляцию вокруг природного газа;

политику Российской Федерации;

неоправданную игру на понижение ставок;

Ранее "Сегодня" писали, что "Нафтогаз" начал собственноручно добывать голубое топливо из новой украинской скважины.

А также сообщали, что "Газпром" отказался от дополнительных украинских мощностей.