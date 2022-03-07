Биржевая война продолжается: рубль обновил позорный рекорд

Что происходит с рублем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль на лондонской бирже упал до 139 руб/доллар, а за 1 евро просят 150 "деревянных".

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Тем временем российский Центробанк установил курс 105,8 руб/доллар и 115,6 руб/евро.

В обменниках доллар по такой цене вы не найдете, на валюту в России начался повышенный спрос. В некоторых обменниках еще в конце февраля за 1 доллар просили 250 рублей.

В связи с этим, чтобы хоть как то удержать падающую экономику, власти РФ ввели "налог на валюту" в размере 30%.

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Такую "комиссию" надо платить, если покупаешь доллар на бирже. Тем временем ЕС ввел запрет на ввоз евро в Россию.

Санкции против Центробанка

После развязания полномасштабной кровопролитной войны против Украины Россия подверглась санкциям западных союзников, которые в первую очередь заблокировали большую часть международных резервов Центробанка.

Это означает, что в нынешней ситуации Центробанк никак не сможет удерживать падающий доллар.

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Сейчас РФ пытается сделать это за счет экспортеров, которых обязали продавать 80% валютной выручки.

"Сегодня" раньше писали, как изменится жизнь обычных россиян, и рассказывали, сколько рабочих мест уже потеряла страна-агрессор.