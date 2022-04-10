Без пенсий и кредитных каникул, но с помощью ООН – главные финансовые новости за неделю

Коротко – о главных финансовых новостях за уходящую неделю / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы остались без пенсий, а в Украине начали перерасчет выплат. В то же время переселенцы скоро смогут регистрироваться в "Дії" для получения помощи, а ООН выплатит украинцам еще немного денег. Дальше – о главном за неделю.

Понедельник. Банки отменяют кредитные каникулы

Ряд украинских банков отказались от кредитных каникул, введенных в начале войны. Клиентам в дальнейшем придется рассчитываться с долгами, еще и платить проценты.

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В частности, с 1 апреля вернули практику начисления процентов Monobank и ПриватБанк. Соучредителю Monobank Олегу Гороховскому пришлось писать развернутое объяснение, чтобы сдержать шквал критики. По его словам, если банк не будет начислять проценты по кредиту, то не сможет платить проценты по депозитам.

"Хорошо ли делает банк, когда во время войны не останавливает начисление процентов? Плохо делает. "Мерзкие мародеры" – так нас ласково называют некоторые заемщики. Можем ли мы сделать иначе – нет, к сожалению. Будем "мерзкими мародерами", но обеспечим стабильную работу банка и выполним все обязательства перед клиентами, которые доверили нам свои вклады", – написал Гороховский.

Вторник. Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых

Украинские беженцы, находящиеся в Польше, могут получить материальную поддержку от ООН в размере 700 злотых, или 4900 грн. Чтобы выплатили помощь, украинцы должны подпадать под ряд требований:

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пересекли границу с Польшей после 24 февраля;

пересекли непосредственно украинско-польскую границу;

поддержку получит не более 4 человек из одной семьи (700 злотых первому и по 610 другим).

Среда. Ощадрбанк оставил без пенсий некоторых украинцев

С 1 апреля некоторые клиенты Ощадбанка не смогли получить пенсии. Речь идет о вынужденно перемещенных лицах, с просроченными карточками и которые используют тариф "Мой счет". Об этом их предупреждали в банке заранее – на обновление карт у них было 2 года.

Это касается и пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях, фактически отрезанных от Украины. Клиенты жалуются, что возможности физически уехать у них нет, есть проблемы с мобильным покрытием и интернетом.

Четверг. Переселенцы смогут регистрироваться в "Дії"

Министр цифровой трансформации рассказал, что вскоре украинцам станет доступна услуга регистрации переселенцев на портале "Дія". Лица из официальных списков ВПЛ смогут получить денежную помощь от государства – это 2000 грн ежемесячной поддержки и еще по 3000 грн на каждого ребенка.

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"Эта услуга уже работает офлайн, она полностью готова, уже отправлена в маркетинг, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Я надеюсь, что в течение нескольких дней она заработает", – сказал Михаил Федоров.

Пятница. В Украине начали перечислять пенсии

Плановый перерасчет пенсий для людей, еще работающих, начался в Украине 1 апреля. Это касается почти 2,5 миллиона украинцев, которые на работе более 2 лет после выхода на пенсию.

Повышенные пенсии люди смогут получить несколько позже, когда в Пенсионный фонд поступят данные о стаже. Размер увеличения рассчитывается индивидуально исходя из размера зарплаты и страхового стажа.

Редакция "Сегодня" также писала, кто и почему в Украине получает пенсию неофициально. В то же время в Нацбанке дали прогноз, выдержит ли госбюджет выплату внешнего долга в апреле.