Без кофе и сосисок: с 1 сентября кормить детей в школах и садиках начнут по-новому

Теперь школьникам будут предлагать только здоровую пищу. Коллаж: "Сегодня"

С 1 сентября в Украине в силу вступают новые нормы питания в школах. Теперь в столовых не будут продавать сосиски, кофе, чипсы и другие вредные для детского организма продукты.

Как рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий, с 1 сентября 2021 года по 1 января 2022 года будет переходный период на новые нормы питания.

Употребление соли, соков, сахара, картофеля, хлеба начнут ограничивать, а кондитерские изделия, колбасы, грибы, сосиски, консервы и вовсе убрали из норм питания.

В то же время в школьных столовых начнут увеличивать количество:

мясных блюд;

молочной продукции;

круп;

бобовых;

фруктов.

Новое меню будет состоять из 160 блюд. В школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, а также – пища из рациона разных народов мира, безглютеновые и безлактозные блюда.

Учеба во время пандемии COVID-19

Как ранее рассказал сайту "Сегодня" Сергей Чумак, и. о. гендиректора ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, по регламентным документам, школы должны заработать 1 сентября, если 80% их персонала вакцинированы.

"Этот процесс будет жестко контролироваться. Преподавателей, которые не вакцинировались, не будут допускать к учебному процессу. Этот вопрос держится на постоянном контроле и будет обсуждаться завтра на заседания городского штаба по ЧС", – отметил Сергей Чумак.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.