В финучреждении уверяют, что номинал купюр подбирается под конкретный банкомат. Украинцам предложили дополнительные варианты снятия налички

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Клиенты ПриватБанка стали жаловаться в Сети на то, что банкоматы выдают только купюры номиналом 200 и 500 гривен. На эти жалобы отреагировали представители финучреждения. Они объяснили, что "купюры загружаются такие, какие хотят клиенты". При этом "Приват" напомнил, что наличные можно снять в банкоматах других банков, а также в кассах магазинов.

Речь об этом идет в разделе отзывов на профильном портале Minfin.

В ПриватБанке добавили, что номинал купюр может отличаться в зависимости от конкретного банкомата.

"Например, если чаще всего клиенты снимают большие суммы, в банкомате будут крупные купюры, и наоборот", - заявили в банке.

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Чтобы снять деньги с карты в магазине, нужно:

расплатиться картой Visa или Mastercard;

сообщить кассиру, что хотите снять наличные;

получить сумму до 500 грн на руки.

Напомним, тем временем Евросоюз создает "убийцу" Mastercard и Visa. Речь идет о платежной системе European Payment Initiative. Ее хотят внедрить, чтобы разрушить доминирование США в этой области.

К слову, в Украине пенсионеров собираются перевести на банковские карточки – получать пенсию на руки станут единицы:

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