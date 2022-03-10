Банки установили новый курс: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Сколько стоит доллар в ведущих украинских банках / Фото: Getty Images, ua.puma.com, Коллаж: Сегодня

На период военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Да, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 8 марта) в банке:

ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);

ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банку:

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ПУМБ – 33,17/33,17 грн;

ПриватБанк – 32,37/32,89 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,30/33,30 грн.

Сколько денег списывают с банковских карт в Польше

При расчете на украинском банковской картой в польских магазинах валюта конвертируется согласно курсу банка, выдавшего вам эту пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.

Украинские банки предлагают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые размещены вблизи польской границы. По информации Минфина, курс злотого на продажу достигал там 12 грн.

Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных, 8 марта при расчете гривневой картой "Универсальная" платежной системы MasterCard у нее списали гривню по курсу 6,5 грн/злотый. Дополнительные комиссии не зафиксированы.

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Напомним, что с начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили так называемые "кредитные каникулы".

Ранее мы писали, что Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.