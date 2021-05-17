Банк "Укрпочта" и антирекорд доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Коллаж: "Сегодня"

Экономика Украины получила несколько положительных сигналов – крупнейший почтовый оператор может интегрироваться с банковским учреждением, что позволит продолжать выплаты пенсий в населенных пунктах, где нет банковских отделений и банкоматов. На фоне укрепления позиций отечественных экспортеров упрочила свои позиции гривня, а доллар, соответственно, упал до минимума за последние 8 месяцев "с хвостиком". Приложение "Дія" приросло десятком новых функций, удобных с точки зрения как ФОПов, так и простого обывателя.

Банк "Укрпочта"

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" начал процесс приобретения банка. Гендиректор компании Игорь Смелянский рассказал, что "Укрпочта" хотела сама предоставлять банковские услуги, но против выступил Нацбанк. Теперь почтовый оператор объявил тендер на услуги оценщика, который должен будет помочь с покупкой.

Антирекорд доллара

Нацбанк рассчитал официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 18 мая, из которого следует, что по сравнению со значениями 17 мая доллар упал еще на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 1 сентября 2020 года, то есть более чем за восемь месяцев.

За неделю – с 11 по 18 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 20 копеек. По словам экспертов, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Опоздания "Укрзализныци"

"Укрзализниця" сообщила, что в ближайшие дни некоторые поезда изменят расписание из-за планового ремонтна на путях участка Коростень – Тетерев. Это коснется времени прибытия ряда составов с 17 мая по 19:00 24 мая на станции:

Киев-Пассажирский;

Киев-Дарница;

Львов;

Здолбунов;

Ворожба;

Гребенка.

В компании рассчитали точное время опоздания для конкретных поездов:

Реклама

№ 44/244 – плюс 10 мин., № 98 – плюс 15 мин., № 750 – плюс 30 мин., № 92 – плюс 27 мин. (17-19 мая) и плюс 55 мин. (20-24 мая), № 8 – плюс 64 мин., а 19 мая – плюс 20 мин. (ст. Киев-Пассажирский);

№ 744 – плюс 43 мин., а 19 мая – плюс 20 мин. (ст. Киев-Дарница);

№ 743 – плюс 20 мин. (ст. Львов);

№ 17 – плюс 16 мин., № 149/129, № 7, № 87/127, № 5, № 57 – плюс 18 мин., № 1, № 743 – плюс 20 мин., № 3 – плюс 22 мин., № 91 – плюс 25 мин., № 15, № 749 – плюс 28 мин. (ст. Здолбунов);

№ 46 – плюс 20 мин. (ст. Ворожба);

№16/2 – плюс 22 мин. № 18 – плюс 15 мин. 17-19 мая и плюс 37 мин. 20-24 мая (ст. Гребенка).

"Ограбление" в законе

С апреля в Украине действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц. Согласно приказу Минюста от 23 марта №1061/5, теперь многие виды задолженностей могут быть списаны автоматически с банковского счета должника. Поэтому сайт "Сегодня" решил разобраться:

что изменится для должников;

как будут списываться долги;

за какие долги арестуют банковские счета;

сколько денег могут списать;

как должник узнает, что счета могут заблокировать.

Читайте также: Смена места регистрации онлайн и электронные петиции – в "Дії" появились новые услуги

Обновленная "Дія"

Минцифры представило новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на портале электронных услуг и в мобильном приложении "Дія". Например, физлица-предприниматели, т. е. ФОПы 1, 2 и 3-й групп смогут внести платежи через "Дію". В частности, появится возможность:

оплатить налоги;

оплатить ЕСВ;

подать декларацию;

посмотреть расчеты с бюджетом и предыдущие декларации.

На портале дополнительно будут доступны услуги по оплате налога на имущество физлиц.

А руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник рассказал, что "Дія" уже знает счета, куда ФОПы должны платить налоги: "Чтобы подать декларацию, нужно всего лишь ответить на четыре вопроса вместо заполнения 30 полей. Можете позволить "Дії" интегрироваться с вашим банкингом, чтобы мы автоматически считали сумму налогов, которые вам необходимо уплатить".

По словам Баника, "Дія" также будет автоматически напоминать, что нужно заплатить налоги. Услугой смогут воспользоваться около 2 млн предпринимателей.

Напомним, 14 мая сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине транзит газа падает, а потери экономики растут.