Азербайджанская SOСAR AQS хочет инвестировать в украинские недра

Госгеонедр регулярно объявляют электронные торги, на которые выставляют участки недр

SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра. Коллаж: "Сегодня"

В реализации проектов в области недропользования на территории Украины заинтересовалась азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS.



Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

"Глава Госгеонедр рассказал иностранным партнерам о существующих предложениях в части разработки залежей углеводородов, лития, титана, никеля, кобальта и др.", – говорится в сообщении.

Итоги встречи

В ходе рабочей встречи председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха с представителями азербайджанской сервисной компании в сотрудничестве с Украиной в области пользования недрами стороны договорились продолжить диалог с целью начала и реализации совместных проектов.

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