Авиакомпании начали облетать небо Беларуси. Но не Ryanair и не МАУ

Три авиаперевозчика уже изменили маршруты своих рейсов, зато пострадавший лоукостер и украинская авиакомпания продолжают летать как обычно

Австрийский рейс из Вены в Москву полетел длинным путем - через Украину / Фото: Unsplash, Flightradar

Европейские авиакомпании 24 мая после принудительной посадки борта Ryanair в Минске начали облетать воздушное пространство Беларуси. Маршруты уже изменили Wizz Air, Austrian Airlines и airBaltic. А вот сам Ryanair продолжает осуществлять полеты над Беларусью, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает совершение авиарейсов в онлайн-режиме.

Как заметили специалисты профильного портала Avianews, если раньше рейс Austrian Airlines OS 601 летал из Вены в Москву через территорию Беларуси, то сейчас для этого он использует территорию Украины.

Лоукостер Wizz Air при выполнении рейса W6 6285 Киев – Таллин облетел Беларусь через Польшу. Аналогично поступила латвийская государственная авиакомпания airBaltic во время полета рейса BT 410 из Риги в Одессу.

Рейс Wizz Air облетает территорию Беларуси

Ryanair при этом продолжил летать транзитом через Беларусь. 24 мая самолет рейса FR 3340 Пафос – Таллинн вошел в воздушное пространство страны, как обычно.

Ryanair продолжает полеты в небе над Беларусью Реклама

Также украинская МАУ полетела из Киева в Вильнюс рейсом PS 177 по привычному короткому маршруту через территорию Беларуси.

Напомним, Международная организация гражданской авиации (ICAO) осудила вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что обеспокоены случившимся. По мнению ICAO, это может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации.

Как известно, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

К слову, в Сети опубликовали переговоры пилота Ryanair с белорусским диспетчером:

Самолет с двумя сотнями людей принудительно посадили в Минске якобы из-за бомбы. Видео: Еўрарадыё | Euroradio