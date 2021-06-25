Аренда жилья за городом: что ищут украинцы, самые дорогие и дешевые варианты

Чаще всего украинцы ищут для аренды на лето таунхаусы, части домов и дачи, цены зависят от региона

Среди украинцев популярна аренда загородных домов / Фото: Pixabay

С наступлением лета все больше украинцев ищут возможность отправится за пределы мегаполисов или поехать к морю. Аренда за городом популярна среди тех, кто хочет работать удаленно и сменить обстановку, или же просто провести теплые дни ближе к природе. Сайт "Сегодня" поинтересовался, где и какое жилье ищут люди, сколько стоит аренда дачи или коттеджа за городом.

Где самое популярное жилье?

По данным аналитики OLX Недвижимость, чаще всего сейчас ищут дома для долгосрочной аренды вблизи Киева и Одессы, или непосредственно в этих городах. Самыми популярными направлениями оказались:

Осокорки (Киев) – 774 (поисковых запросов за месяц на платформе);

Пуща-Водица (Киевская область) – 757;

Бортничи (Киев) – 494;

Малиновский район (Одесса) – 484;

Совиньон (Одесская область) – 442;

Хотяновка (Киевская область) – 410.

Что чаще всего ищут украинцы?

Сейчас украинцы чаще всего ищут следующие варианты:

таунхаусы – 556 (поисковых запросов за месяц на платформе);

части домов – 396;

дачи – 394.

Сколько стоит аренда?

Чаще в этом сезоне арендодатели предлагают таунхаусы, чем клубные дома. Средняя цена, например, по Киевской области составляет 30 тыс. грн в месяц..

Более дорогой вариант – коттеджи – их средняя стоимость составляет 34 тыс. грн. Самые дорогие коттеджи обычно сдают вблизи городов-миллионников, в среднем за 28 тыс. грн в Одессе и 72 тыс. грн в месяц под Киевом. Более бюджетные объекты можно найти в Ивано-Франковской (7 тыс. грн) и Львовской областях (11 тыс. грн).

Снять обычный дом в среднем будет стоить 8,7 тыс. грн. Самые дешевые варианты жилья в Херсонской и Запорожской областях – от 1,5 тыс. грн. Чуть дороже в Черниговской и Полтавской областях – от 2,5 тыс. грн.

Средняя цена за аренду дач по всей Украине – 9,7 тыс. грн. А вот вблизи Одессы она достигает уже 27 тыс. грн в месяц в среднем.

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Бюджетные предложения можно найти в следующих регионах:

Запорожская (2 тыс. грн);

Черкасская (5,5 тыс. грн);

Харьковская (6 тыс. грн).

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При этом эксперты отмечают, что спрос на аренду загородной недвижимости несколько превышает предложение.

"Безусловно такую ситуацию спровоцировали затяжные локдауны и карантин. В аренду могут сдавать как полдома, так и целые коттеджи в селах возле больших городов или в коттеджных городках. Наиболее привлекательный ценовой сегмент – от 15 до 35 тыс. грн. Основные требования арендаторов – это наличие придомовой территории и достаточного для семьи количества спален", – рассказал "Сегодня" руководитель компании "Monitor.Estate" Владимир Копоть.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%, а кое-где повышение достигало и 15-18%. До конца года цены продолжат расти.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":