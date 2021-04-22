Apple расширит рекламный бизнес и мощно ударит по доходам Facebook

Компания зарабатывает 2 млрд долларов в год на поисковой рекламе в App Store с 80% маржой

Американская технологическая компания Apple, которая два дня назад показала свои новинки, намерена расширить рекламный бизнес на фоне будущих изменений политики конфиденциальности для iPhone.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает Financial Times.

Новые правила конфиденциальности для iPhone помешают рекламе, предлагаемой конкурентами компании, включая соцсеть Facebook, пишет NV.ua.

Предстоящее обновление iOS 14.5 не позволит приложениям и рекламодателям собирать данные о пользователях iPhone без их явного согласия. Если большинство пользователей откажутся от отслеживания, это нанесет мощный удар по работе индустрии мобильной рекламы.

Сейчас Apple продает поисковую рекламу для своего App Store, что позволяет разработчикам платить за лучший результат в выдаче.

Реклама

Теперь же компания планирует добавить второй рекламный блок в разделе "рекомендуемые" приложения на своей странице. Это позволит рекламодателям продвигать свои приложения по всей сети, а не в ответ на конкретные запросы.

По мнению Financial Times, второй рекламный блок в App Store понравится рекламодателям, ведь изменения конфиденциальности iPhone снизят эффективность таргетированной рекламы.

Эта инициатива станет первым конкретным признаком того, что Apple намерена расширить свой рекламный бизнес.

По оценкам аналитиков инвесткомпании Bernstein, Apple зарабатывает около 2 млрд долларов в год на поисковой рекламе в App Store с 80% маржой. Также компания продает рекламу в своих приложениях для акций и новостей.

Напомним, ПриватБанк пригрозил отключить услуги Apple Pay и Google Pay, если Верховная Рада примет закон о снижении комиссии за эквайринг.