Американские горки или стабильность: чего ждать от курса доллара в Украине

Доллар в ближайшее время будет стабильным / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
В ближайшее время курс доллара в Украине не будет сильно колебаться и влияет на это сразу несколько факторов.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Олег Устенко.
По словам представителя Офиса Президента, на курс доллара влияет спрос на валюту, который достаточно небольшой среди населения.
Устенко признал, что поставка валюты в Украину упала, но она происходит от наших экспортеров.
"Если речь идет о дополнительных средствах, которые Украина сможет получать от стран "Большой семерки", от МВФ и международных партнеров, это означает, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться", – говорит советник Зеленского.
Он не видит никаких рисков, которые могли бы привести к значительным курсовым колебаниям. По мнению Устенко, они все-таки будут, однако в пределах нескольких процентов.
Что делать с долларом во время войны?
Ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рассказал "Сегодня", что, несмотря на инфляционное давление, доллар остается достаточно надежным способом, чтобы хранить сбережения.
По словам эксперта, в Украине инфляционное давление намного сильнее и цены растут еще быстрее.
Гойлов считает, что в долгосрочной перспективе, учитывая снижение таможенных и налоговых поступлений в госбюджет, а также активные боевые действия, девальвация гривни неизбежна.
"Сегодня" также писали, как безопасно вывезти деньги за границу и рассказывали, как зафиксированный НБУ курс доллара повлияет на каждого украинца.