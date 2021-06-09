Акциз на зеленую энергию однозначно ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, – Ufuture

Глава UFuture отметил, что сейчас доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%

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Если правительство и дальше будет нарушать условия меморандума с инвесторами, это нанесет сильный удар по инвестиционной привлекательности страны, заявил генеральный директор холдинга UFuture Николай Тимощук, сообщает "Politeka".

"Если ты реструктуризировал свои обязательства, ты все равно должен их выполнять. Хуже всего, когда какие-то горячие головы сейчас говорят, что зеленый тариф нужно отменить или ввести какой-то акциз на зеленую электроэнергию", – отметил Тимощук.

Он почеркнул, что в таком случае экономика Украины может стать менее конкурентоспособной и весь экспорт страны будет облагаться дополнительным налогом, который планируют ввести все страны мира, включая ЕС и Китай.

Глава UFuture отметил, что на данный момент доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%.

"Все рассказы, что инвесторы жиреют на зеленом тарифе, – это все сказки. К сожалению", – отметил Тимощук.

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UFuture – инвестиционный холдинг с активами в том числе в возобновляемой энергетике. Компания создана в 2017 году Василием Хмельницким.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.