Аэропорт "Борисполь" устроит большую фотоэкскурсию в режимной зоне: как туда попасть

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Международный аэропорт "Борисполь", который серьезно нарастил пассажиропоток, в следующую пятницу, 28 мая, проведет большую фотоэкскурсию в режимной зоне с самолетами – т. н. KBP Spring Spotting.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Любители авиации смогут увидеть работу самых больших воздушных ворот Украины и перемещение самолетов на максимально близком расстоянии. Для этого аэропорт обеспечит доступ на наиболее удобные точки в режимной зоне в зависимости от трафика на момент экскурсии.

Чтобы принять участие в споттинге, необходимо заполнить анкету на украинском языке, в которой указать имя, электронную почту, телефон и добавить скан паспорта на пропуск. Сделать это необходимо до 10:00 21 мая.

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Профессиональные фотографы и блогеры могут дополнительно указать адрес сайта, на котором они публикуют свои работы.

Поскольку мероприятие будет проходить в режимной зоне с соблюдением карантинных ограничений, предприятие может одобрить не все присланные заявки, если их будет очень много.

Напомним, на днях в аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления полетов украинцев. 62% от общего количества путешествующих отправились в Египет, Турцию и ОАЭ.

Также сообщалось, что в "Борисполе" задержали таможенников-вымогателей:

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