Academy DTEK отмечает свое 10-летие

Academy DTEK была создана компанией ДТЭК 10 лет назад для развития талантов. За это время академия трансформировалась, изменила подходы к обучению и наполнению образовательных программ. Сегодня Academy DTEK развивает и трансформирует образовательную экосистему, создавая нестандартные форматы в учебных проектах, внедряя инновационные подходы и передовые зарубежные практики. Academy DTEK способствует достижению цели ООН об обеспечении справедливого качественного образования для каждого, а также популяризирует концепцию lifelong learning и стремится быть надежным образовательным партнером в течение жизни.

"Постоянное обучение и профессиональное развитие сотрудников – это основа успеха любого бизнеса. С первого дня существования ДТЭК мы задекларировали, что люди являются основным активом и ценностью для компании. Мы верим, что чем больше в стране будет людей с современным образованием, тем быстрее Украина выйдет на уровень жизни и развития ведущих стран мира. Именно поэтому ДТЭК прилагает все усилия, чтобы наши сотрудники получали актуальные знания и приобретали новые компетенции. Для этого и была создана Academy DTEK. Сегодня лучшие тренеры и преподаватели делятся огромным постиндустриальным опытом ДТЭК и предоставляют качественные, инновационные знания не только сотрудникам, а и внешним клиентам как из частного, так и из государственного сектора. Я рад, что Academy DTEK позволяет нам делиться знаниями и вносить свой вклад в развитие украинского последипломного образования", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ректор Academy DTEK Валерия Заболотная:

"Academy DTEK на рынке 10 лет. Мы прошли путь от корпоративного университета к международной образовательной бизнес-платформе, открытой для представителей бизнеса, государственного сектора, общественности, международных партнеров. Философия непрерывного развития и совершенствования является частью нашей культуры".

Академия разрабатывает современные учебные программы, соответствующие актуальным бизнес-потребностям. Среди них – школа D.Client School, ID School, Executive education: Energy of Innovation, Сила Коммуникаций, Диджитал программа DX School, Pre-MBA: эффективный руководитель, Change Energy. Все они прокачивают ключевые навыки современности, которые называют компетенциями 21 века: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, сотрудничество, а также управленческие навыки.

За все время обучение в академии прошли более 270 000 человек.

Academy DTEK отмечает свой юбилей в течение всего 2021 года. Следите за новостями о 10-летии академии на площадках компании и в СМИ.