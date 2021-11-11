Абонплата взлетит. Почему украинцам придется больше платить за интернет

В Украине до 20% вырастут тарифы на интернет / Фото: Коллаж: Сегодня

Интернет-провайдеры предупредили о росте тарифов на свои услуги из-за введения пошлины на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей.

Об этом на пресс-конференции "Нереформированная судебная система срывает программу цифровизации Украины" заявили представители ИнАУ.

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Интернет ассоциация Украины выступает против пошлины на импорт кабеля – ее внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции ограниченным кругом отечественных производителей.

"Интернет провайдинг – это очень конкурентный рынок, маржа низкая. Единственное, что мы можем сделать, чтобы выжить как компания – переложить эти проценты за кабель на плечи пользователей. То есть мы ожидаем где-то ближе к новому году роста цен прежде всего на подключение, но и на абонплату примерно на 20%", – сказал председатель комитета ИнАУ, руководитель предприятия интернет-сервис провайдинга Максим Тульев.

По его словам, введение пошлины приведет к дефициту, повышению цен и ухудшению качества продукции, а также к срыву государственных программ интернетизации. Поскольку в строительстве новых телекоммуникационных сетей доля кабеля достигает 90%

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"Украинские производители не могут удовлетворить на 100% спроса. Также следует отметить, что пошлина налагается на 100% кабельной продукции, а украинские производители не производят 100% – есть такие виды, которые не производятся в Украине. Это приведет к удорожанию на рынке и для потребителей в конечном итоге", – отметил глава правления ИнАУ Александр Савчук.

Подобная ситуация возникла из-за спорного решения Окружного административного суда Киева (ОАСК). Он заблокировал решение Межведомственной комиссии по международной торговле и практически "открыл дорогу внедрения нерыночной пошлины на кабельную продукцию" в размере 20%. А из-за этого уже вырастут тарифы.

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