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400 тысяч украинцев должны снова подать документы на субсидию: названы три категории

25 мая, 07:00

Игорь Тимофеев

Трем миллионам украинцев субсидии переназначат автоматически

Субсидию нужно оформить по-новому / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это нужно в трех случаях, если субсидия предоставлялась по безналу.

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Валерий Шапоренко.

Так, пособие назначается людям, которые обращаются в первый раз, или тем, кто просит деньги на приобретение сжиженного газа и печного топлива. Также вновь заполнить документы придется переселенцам и тем, кто оформлял помощь на съемное жилье. И третья категория – те, кому субсидию назначали без учета родственников, которые не живут по месту прописки.

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По подсчетам Минсоцполитики, повторно обращаться за субсидией должны 400 тысяч человек. А остальным – это около трех миллионов украинцев – помощь продлят автоматически.

Видео: Сегодня

Напомним, Кабмин изменил обновленные с 1 мая правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:

Также напомним, согласно прошлым правилам, все получатели субсидий с 1 мая должны заново подать заявления на получение помощи. На это отвели несколько месяцев, но народный депутат Алексей Кучеренко предупреждал: документы лучше подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

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Источник: Сегодня

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