2,2 тыс. грн от ООН: почему украинцам не приходят деньги

Украинцам стоит подождать своих выплат от ООН / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут получить от Организации Объединенных Наций помощь во время войны в виде 2200 грн. Однако не все выплаты приходят вовремя и заявители волнуются.

О том, почему так происходит рассказали в Министерстве социальной политики.

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Во-первых, задержка может быть из-за огромного количества заявок, которые поступили в Минсоцполитики. Только до 3 июня было отправлено почти 600 тыс. заявок и процесс продолжается.

Если средства вам еще не пришли, вероятнее всего - ваша заявка до сих пор в обработке. Также учтите, что программа распространяется не на все области, а только на те, которые принимают большое количество переселенцев:

Винницкая;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Полтавская.

Жителям других областей нет смысла оставлять заявку, поскольку в любом случае они получат отказ.

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Не стоит забывать и о приоритетах Минсоцполитики, сначала деньги от ООН начислят людям, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия.

Если вы подходите под все критерии программы, советуем вам просто ждать, поскольку процесс обработки и начисления в самом разгаре, и полностью закончить его обещают до конца августа.

Еще один вид помощи украинцам

Кроме выплат от ООН и Красного Креста украинцы могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации ADRA Ukraine.

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Выплата производится единоразово и составляет 6600 грн, а получить ее могут такие категории:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

О том, на какие города распространяется действие этой программы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какие семьи военнослужащих получат дополнительные выплаты и рассказывали, кому из переселенцев в Польше выплатят еще по 900 злотых.